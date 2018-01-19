banner961
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
115 hamile çocuk skandalı ile ilgili yeni gelişme!
ABD'den yeni Afrin açıklaması
ABD'den yeni Afrin açıklaması
Perinçek'in Afrin açıklamalarına yoğun ilgi
Perinçek'in Afrin açıklamalarına yoğun ilgi

Pele hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, baygınlık geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Pele hastaneye kaldırıldı

İngiltere'de Futbol Yazarları Derneğinden (FWA) yapılan açıklamada, adına düzenlenen yemeğe katılması amacıyla hafta sonu Londra'ya gitmesi beklenen 77 yaşındaki Pele'nin baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan Pele'nin sağlık durumunun iyi olduğu, aşırı yorgunluk nedeniyle baygınlık yaşadığı ve etkinliğe katılamayacağı ifade edildi.

Son olarak hafta başında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen 2018 Carioca eyalet futbol şampiyonasının açılış törenine katılan Pele'nin konuşma yapmak için sahneye yürüteç kullanarak gelmesi dikkati çekmişti.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Dünyanın en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı Pele, milli formayla 3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #pele #brezilya #ingiltere
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.