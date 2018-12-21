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Pentagon: ABD askeri oradayken hava saldırıları sürecek

Amerika'nın Suriye'deki hava saldırılarını durduracağı öne sürülürken Pentagon'dan açıklama geldi. Sözcü Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece hava ve top saldırılarına devam edeceğiz." dedi.

Pentagon: ABD askeri oradayken hava saldırıları sürecek

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Robertson, ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarını durdurma iddialarına ilişkin konuştu.

"ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz." diyen Robertson, "Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

Sözcünün, hava saldırılarının kapsamına vurgu yaparken, PKK/PYD'den bahsetmemesi dikkat çekti. Pentagon sözcüsü, "sadece ABD güçlerine destek amaçlı" saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Diğer yandan Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı "şok" etkisi yarattı.

PKK'ya verdiği destekle bilinen CENTCOM komutanı Joseph Votel'ın Amerikalı gazetecilere "Mideme yumruk yemiş gibi hissediyorum" dediği öğrenildi.

Pentagon'da birçok komutanın Trump'ın kararı karşısında şaşkınlığa uğradığı da belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #sean robertson
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