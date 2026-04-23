Pentagon, ABD Donanma Sekreteri Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, ayrılığın gerekçesine dair detaylı bilgi verilmedi.
Sözcü Parnell, John Phelan’ın görevden ayrılmasının ardından Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun bu görevi vekaleten yürüteceğini belirtti.