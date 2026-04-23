Pentagon, ABD Donanma Sekreteri Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Pentagon, ABD Donanma Sekreteri Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Açıklamada, ayrılığın gerekçesine dair detaylı bilgi verilmedi.

Sözcü Parnell, John Phelan’ın görevden ayrılmasının ardından Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun bu görevi vekaleten yürüteceğini belirtti. 

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldıGündem
Yeraltı 13. bölüm fragmanı izle: Yeraltı 13. bölümde neler olacak? Yeraltı 13. bölüm fragmanı izle: Yeraltı 13. bölümde neler olacak?
Eşref Rüya 42 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 42 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
15 yaş altı sosyal medya yasağı nedir, nasıl uygulanacak? 15 yaş altı sosyal medya yasağı nedir, nasıl uygulanacak?
Pentagon, ABD Donanma Sekreteri Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu Pentagon, ABD Donanma Sekreteri Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?