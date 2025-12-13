Pentagon açıkladı: Suriye'deki saldırıda 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de ortak devriye sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda 2 ABD askeri ile 1 tercümanın hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir güvenlik kaynağına göre olay, Tedmur (Palmira) kentinde Suriye güvenlik güçleri ile ABD askerlerinin birlikte gerçekleştirdiği devriye sırasında meydana geldi. Ortak devriye esnasında açılan ateş sonucu hem Suriye güvenlik personelinin hem de ABD askerlerinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise olay yerinde vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Saldırının ardından bölgeye ABD helikopterleri sevk edildi. Yaralı askerlerin, tedavi edilmek üzere El-Tanf üssüne tahliye edildiği öğrenildi. Güvenlik önlemleri kapsamında Deyrizor-Şam uluslararası karayolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve bölgede yoğun hava hareketliliği yaşandığı kaydedildi.

2 ABD ASKERİ VE 1 TERCÜMAN ÖLDÜ

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’deki saldırıda 2 ABD askeri ve 1 tercüman öldü, 3 kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi. Saldırının nedeni ve failin bağlantılarına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.