Pentagon, nadir toprak elementlerinin yerel üretimi için federal bütçe talep etti. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları tırmanırken Amerika'nın bu talebi, Çin'in adımlarına karşı aldığı bir önlem olarak değerlendirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, savunma teknolojilerinde kullanılan nadir toprak elementlerinin üretimi için federal bütçe talep etti.



Pentagon tarafından Beyaz Saray'a sunulan raporda, nadir toprak elementlerinin çoğunlukla Çin'den ithal edilmesinin önemli bir risk teşkil ettiği vurgulandı.



Pentagon raporun detaylarını açıklamaktan kaçındı ancak Amerika'nın hammadde pazarındaki rekabet gücünü iyileştirmek çalıştıkları kaydetti.



Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışan ABD'nin bu kararı, Çin'den gelen uyarılara karşı aldığı bir önlem olarak değerlendirildi.



Amerika ile ticaret savaşında olan Çin, ABD'nin saldırgan adımlarını neden göstererek ülkeye yapılan nadir toprak ihracatının konusunda uyarıda bulunmuştu.



ABD 2014'ten 2017'ye kadar Amerika, üretimde kullandığı nadir toprak elementlerinin yüzde 80'ini Çin'den ithal etti.



Çin, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılan nadir elementlerin dünyadaki en büyük ihracatçısı konumunda.





ulusal.com.tr