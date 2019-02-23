ABD, uluslararası güçlerle Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge inşa ediyor. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson yaptığı açıklamada, ABD’nin uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacağını söyledi. ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise kurulacak güvenli bölgeye Türk güçlerinin ve PKK/PYD unsurlarının giremeyeceğini öne sürdü

Pentagon’dan güvenli bölge açıklaması geldi.



Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD’nin uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacağını söyledi.



Çok uluslu bu askeri gücün NATO kuvvetlerinden oluşacağını belirten Robertson, IŞİD'in geri gelmesini engelleyeceklerini kaydetti.



Bir gazetecinin "Bu bir güvenli bölge midir?" sorusuna da yanıt veren Robertson, "Terminoloji olarak güvenli bölgedir." İfadelerini kullandı.



Pentagon Sözcüsü ayrıca, "ABD'nin Suriye’nin güneyindeki El Tanif garnizonundaki varlığını sürdüreceğini" vurguladı.



Bunun yanı sıra, ABD’nin ismi açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, Anadolu Ajansı’na konuştu; ABD'nin uluslararası güçlerle Suriye'nin kuzeydoğusunda inşa edeceği güvenli bölgeye, Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarının giremeyeceğini öne sürdü.



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