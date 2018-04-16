Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.



Doğu Perinçek 1 ay önce açıklamıştı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 13 Mart tarihinde partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı'nın 65 bin kişilik PKK/PYD ordusu için silah istediği bütçe raporunu açıklamıştı. Perinçek açıklamasında "ABD devlet bütçesinden PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu olan PYD’nin silahlı teröristlerine maaş verildiği belgelenmiş bulunuyor. Belge, Pentagon diye anılan ABD Savunma Bakanlığı’nın bütçesidir. ABD resmî kayıtlarına göre, PYD’nin silahlı teröristlerine ayda 200 ila 400 dolar maaş ödeniyor. Suriye’de şu an PYD’ye bağlı ve ABD’nin desteklediği diğer silahlı gruplara mensup toplam 10 bin terörist maaşa bağlanmış durumdadır. Bu rakamın 2019 yılında 65 bine çıkarılması öngörülüyor." demişti.



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