Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek bir adım geldi. Amerika Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ise Alman Şansölye Angela Merkel ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.



Pentagon, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında bu yardımın gerçekleşeceği açıkladı.



250 milyon dolarlık yardımın, ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yapılandırılması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ise, Almanya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.



Burada Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya gelen Zelensky, Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, ülkesini AB ve NATO üyesi yapacağını yineledi. Ukrayna'nın "Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu" söyledi.



Zelensky, Ukrayna halkının en büyük arzusunun Avrupa ile bütünleşmek olduğunu belirtti.



Doğu Ukrayna meselesinin masaya yatırıldığı görüşmede Merkel, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi yönündeki çağrısını destekledi.



Almanya Başbakanı, bu cephede ilerleme olmadığı sürece Rusya'ya karşı yaptırımların kaldırılamayacağını ancak Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi halinde yaptırımların kaldırılabileceğini ifade etti.





ulusal.com.tr