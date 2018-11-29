ABD Savunma Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin değerlendirildiği raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda S-400 alımında Amerika'yı dinlemeyen Türkiye için ambargonun daha fazla genişleyeceği ifade edildi.

Pentagon’un Senato ve Temsilciler Meclisine 2 hafta önce sunduğu raporun ayrıntıları belli oldu.



12 sayfalık raporda, S-400 kısmı dikkat çekiyor. Amerika'nın füze savunma sistemi alan Türkiye'ye daha önce rahatsızlığını dile getirdiği belirtiliyor. Bu şartlarda Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalabileceği ifade ediliyor.



Yaptırımların S-400 ile sınırlı olmayacağı, F-35-F-16, PATRIOT Hava ve Füze Savunma Sistemleri, nakliye helikopterinin de Türk alım programlarından etkileneceği belirtildi. Türkiye'nin S-400 alımından çekilmesini sağlayacak yeni alternatiflerin sunulduğu da raparda yer aldı.



Türkiye'nin komşularıyla yakın ilişkisi de rapora giren konular arasında. Rusya ve İran'la Türkiye'nin iş birliği yapması ve bazı Amerikan vatandaşlarının çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmasının ABD'de rahatsızlık yarattığı kaydedildi.



ulusal.com.tr



