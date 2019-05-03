Amerika Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik tehdit açıklamalarını sürdürüyor. Pentagon, Ankara'nın S-400 ve F-35 arasında seçim yapmasını istedi.

Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili Amerika cephesinden yeni bir açıklama yapıldı.



Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin seçim yapmak zorunda olduğunu savundu, "Türkiye S-400 ve F-35'lerin ikisini birden alamaz" dedi.



Savunma Bakan Vekili, 1 Mayıs'ta ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin sorularını yanıtladı. Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde F-35'lere el süremeyeceğini söyledi.



Bir temsilcinin "Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, " sorusu üzerine Shanahan "Bence yanlış anlamaları çok küçük bir ihtimal, bizim tarafımızda bir kafa karışıklığı yok" yanıtını verdi.



Pentagon, Türkiye'yi NATO'ya uyumlu hava savunma sistemi alması konusunda ısrar etsede Türkiye kararlı. Rusya'dan ilk S-400 sevkiyatının bu Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.





ulusal.com.tr