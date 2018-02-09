Deyrizor'da Esad güçlerine saldıran Amerika'dan yeni bir açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Dana White, Amerika'nın müdafaa çerçevesinde Suriye Ordusu'na karşılık verdiğini, geri çekilen grupları hedef almadığını iddia etti

Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK'yı vuran Suriye ordusuna saldıran Amerika, önce Suriye Ordusuna bağlı birliklerin terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlediği anda ABD askerlerinin terör örgütünün karargahında bulunduğunu, bu yüzden karşılık verildiğini açıklamıştı.



Saldırıya gelen yoğun tepki üzerine Pentagon, bahane üreten açıklamalar yaptı.



Pentagon sözcüsü Dana White, Suriye ordusuna bağlı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu "karargahın" 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.



Saldırının nefsi müdafa çerçevesinde yapıldığını söyleyen White, geri çekilen araçların ise hedef alınmadığını söyledi.



White, "Suriye yönetimi ile çatışmaya girme peşinde değiliz" ifadelerini de kullandı.



Amerikan ordusunun Esad güçlerini vurması sonucu Suriye Ordusundan 100 civarında asker yaşamını yitirmişti.



ulusal.com.tr