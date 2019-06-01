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Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sıcak baktığı S-400 çalışma grubuna Pentagon karşı çıktı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Çalışma Grubu'na karşıyız." denildi

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki Ortak Çalışma Grubu önerisine karşı olduklarını bildirdi.

Açıklama Pentagon'dan yazılı olarak yapıldı. Açıklamada, "S-400'ler konusunda Türkiye ile ortak bir Çalışma Grubu kurulması önerisine karşı olunduğu" belirtildi. Ayrıca, "Çalışma Grubu'nun S-400'lerle ilgili endişeleri hafifletemeyeceği" ifade edildi.

Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken Türkiye, Amerika'ya, S-400'ler konusunda "Ortak Komisyon" kurulması çağrısı yapmıştı.

Pentagon, daha önce de S-400'lerle ilgili Çalışma Grubu kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Amerikan Başkanı Donald Trump ise Çalışma Grubu toplantısına olumlu bakıyor. NTV'nin haberine göre Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili Çalışma Grubu kurulması fikrinizi beğendim" dedi.

Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Erdoğan, Ortak Çalışma Grubu teklifini Trump'a bir kez daha iletmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pentagon #türkiye
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