Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sıcak baktığı S-400 çalışma grubuna Pentagon karşı çıktı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Çalışma Grubu'na karşıyız." denildi

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki Ortak Çalışma Grubu önerisine karşı olduklarını bildirdi.



Açıklama Pentagon'dan yazılı olarak yapıldı. Açıklamada, "S-400'ler konusunda Türkiye ile ortak bir Çalışma Grubu kurulması önerisine karşı olunduğu" belirtildi. Ayrıca, "Çalışma Grubu'nun S-400'lerle ilgili endişeleri hafifletemeyeceği" ifade edildi.



Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken Türkiye, Amerika'ya, S-400'ler konusunda "Ortak Komisyon" kurulması çağrısı yapmıştı.



Pentagon, daha önce de S-400'lerle ilgili Çalışma Grubu kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.



Amerikan Başkanı Donald Trump ise Çalışma Grubu toplantısına olumlu bakıyor. NTV'nin haberine göre Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili Çalışma Grubu kurulması fikrinizi beğendim" dedi.



Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Erdoğan, Ortak Çalışma Grubu teklifini Trump'a bir kez daha iletmişti.



ulusal.com.tr