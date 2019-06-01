Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki Ortak Çalışma Grubu önerisine karşı olduklarını bildirdi.
Açıklama Pentagon'dan yazılı olarak yapıldı. Açıklamada, "S-400'ler konusunda Türkiye ile ortak bir Çalışma Grubu kurulması önerisine karşı olunduğu" belirtildi. Ayrıca, "Çalışma Grubu'nun S-400'lerle ilgili endişeleri hafifletemeyeceği" ifade edildi.
Amerika, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkarken Türkiye, Amerika'ya, S-400'ler konusunda "Ortak Komisyon" kurulması çağrısı yapmıştı.
Pentagon, daha önce de S-400'lerle ilgili Çalışma Grubu kurulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.
Amerikan Başkanı Donald Trump ise Çalışma Grubu toplantısına olumlu bakıyor. NTV'nin haberine göre Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "S-400 ile ilgili Çalışma Grubu kurulması fikrinizi beğendim" dedi.
Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Erdoğan, Ortak Çalışma Grubu teklifini Trump'a bir kez daha iletmişti.
ulusal.com.tr
Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sıcak baktığı S-400 çalışma grubuna Pentagon karşı çıktı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Çalışma Grubu'na karşıyız." denildi
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki Ortak Çalışma Grubu önerisine karşı olduklarını bildirdi.