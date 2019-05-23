İngiliz Reuters haber ajansı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Ortadoğu'ya 10 bin ek asker gönderilmesi için Beyaz Saray'dan talepte bulunduğu iddia etti. Haberde Pentagon'un talebinin ABD ile İran arasında yükselen gerilimin ardından geldiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu'ya 10 bin ek asker gönderecek!



İddia İngiliz haber ajansı Reuters'e ait.



Reuters ABD Savunma Bakanlığı'nın, iki seferde toplam 10 bin ek askerin Ortadoğu'ya gönderilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulunduğu aktardı.



Pentagon'nun, Basra Körfezi'nde gerçekleşebilecek olası bir İran saldırısını öne sürerek böyle bir karar aldığı belirtildi.



Haberde Pentagon'un talep ettiği edilen birliklerin saldırıdan çok savunma amaçlı istenildiği bildirildi. Konuyla ilgili henüz BeyazSaray'dan bir açıklama yapılmazken Donald Trump'ın sözde savunma maksatlı asker sevkiyatına onay verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.



Şu anda Ortadoğu'da 55 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor.





ulusal.com.tr