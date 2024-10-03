Pentagon, İsrail ile temasta olduğunu açıkladı! İran'a karşılık verme konusunda görüşmeler yapılıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşılık verme konusunda İsrail ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İran'ın saldırısına olası karşılık konusunda ABD'nin İsrail ile "çok sıkı bir etkileşim" içinde olduğunu belirtti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Pentagon, İsrail ile temasta olduğunu açıkladı! İran'a karşılık verme konusunda görüşmeler yapılıyor
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh açıklamalarda bulundu.

Sabrina Singh, İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği füze saldırısına olası bir karşılık konusunda ABD'nin İsrail ile "çok sıkı bir etkileşim" içinde olduğunu belirtti. Singh, "Ancak İsrail'in vereceği karşılığın ne olacağı hakkında daha fazla spekülasyon yapmayacağım." dedi.

Singh, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, iki tarafın görüşmelerinin özel konuşmalar olduğunu dile getirerek, "Size söyleyebileceğim şey, daha çok onların (İsrail'in) tepkisinin ne olabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntıya giremeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu konuda İsrail ile istişarelere devam edeceğini söyleyen Singh, İsrail'in hedeflerinin ne olabileceği, vereceği karşılığın nasıl görünebileceği konusunda temasların sürdüğünü belirtti.

Singh, ABD'nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini de savunarak, "Biz İran dahil hiçbir ülke veya grupla çatışma istemiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatmasının ardından ABD'nin bölgeye gönderdiği takviye kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'taki hava üssüne konuşlanıp konuşlanmadığı ve bölgede keşif uçuşları yaparken bu üssün kullanılıp kullanılmadığı sorusunu yanıtlayan Singh, ABD'nin üs seçenekleri ve uçaklarının nerede bulunduğu konusunda konuşmayacağını söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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