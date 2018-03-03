Bölge ülkelerini parçalayıp ikinci İsrail'i kurmak için terör örgütlerini maşa olarak kullanan ABD'den o bildik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pentagon Sözcüsü Adrian Galloway terör örgütü PKK/PYD/YPG çatısı altında kurulan SDG için 'Ortağımız' ifadesini kullandı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan, terör örgütüne verdikleri desteğe ilişkin yeni bir açıklama geldi.



Açıklamayı yapan isim Sözcüsü Adrian Galloway oldu.



El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Binbaşı Galloway, Suriye'de devam eden operasyonlara kendilerinin dahil olmadığını söyledi. Sahadaki ABD askerleri hakkında bilgi vermekten kaçınan Halloway “Suriye’deki IŞİD tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız" dedi.



"Fırat'ın doğusunda bulunan güçlerin ve orada yaşayanların IŞİD sonrasında kentlerini istikrara kavuşturmakta, kendi güvenliklerini sağlamakta ve yeniden toparlanmakta olduğunu görüyorsunuz" diyen Galloway, PKK/PYD/YPG çatısı altında kurulan SDG'den "Ortağımız" diye bahsetti.



Galloway, teröristlere eğitim, rehberlik ve yardım noktasında destek sağladıklarını yineledi.



Pentagon sözcüsü “Dışişleri Bakanı Tillerson ile Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüşmesinde, var olan sorunların çözümü için anlaşmaya varıldığını ve bu görüşmede Afrin’de olup bitenlerin, ana gündem maddesini oluşturduğunun kesin olduğunu da" kaydetti.



Pentagon sözcüsünün açıklama yaptığı El Hurra televizyonunun hikâyesi de oldukça ilginç. ABD, Irak işgali döneminde El Hurra ve El Hurra Irak kanallarını açtı. Bulgaristan merkezli kanalın personeli Talabani ve Barzani’ye bağlı kişilerden oluşturuldu. İşgal sürecinde Saddam aleyhine yayınların merkezi olan El Hurra Tv hâlâ ülkenin bölünmesini savunan yayınlar yapıyor.



ulusal.com.tr