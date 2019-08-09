Amerika Birleşik Devletleri'nden Güvenli Bölge hakkında resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus "Suriye'de kurulacak güvenli bölge için ortak harekât merkezi kurulmasını memnuniyetle karşıladık" dedi. Bir açıklamada Pentagon'dan geldi.

"Kuzeydoğu Suriye'de kurulacak güvenli bölge için ortak açıklamasını memnuniyetle karşıladık." ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güvenli Bölge hakkında kendisine sorulan soruyu böyle yanıtladı.



Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Morgan Ortagus, güvenli bölge ile NATO müttefiki olan Türkiye'nin haklı endişelerine cevap vermeyi amaçladıklarını belirtti.



Bakanlık sözcüsü üzerinde çalışılması gereken detaylar bulunduğunu, görüşmelerde uzlaşılan konuların başlangıç adımları olduğunu söyledi.



Morgan Ortagus, PKK/YPG ve SDG ile de çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ortagus, "ABD Kuzeydoğu Suriye'de kurulacak barış için 'tüm ortakları' ile çalışmaya devam edecek" ifadesini kullandı.



ABD'li sözcü Suriyeli mültecilerin bu bölgeye yerleştirilmesi konusunda da konuştu. Ortagus, Amerika politikasının, mültecilerin zorunlu olarak yer değiştirmesini desteklemediğini ve eğer mülteciler geri dönmek isterse bunun kendi istekleriyle, istedikleri yere olması gerektiğini söyledi.



"Güvenli bölgenin tanımı konusunda görüşmeler halen devam ediyor" diyen Ortagus, bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntılı bir bilgisinin olmadığını ifade etti.



ABD'li askeri heyet ile Ankara'da 3 gün süren "Güvenli Bölge" toplantısı ile ilgili Pentagon'dan da açıklama geldi. Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sean Robertson yaptı. "Planlama ve uygulamaya devam edebilmek için 'ABD-Türkiye Müşterek Harekât Merkezi' kurulacağı" belirtilen Robertson "Sürecin kademeli olarak hayata geçirileceği" vurgulandı.





ulusal.com.tr