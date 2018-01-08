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Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Pentagon metro istasyonu önünde toplanan onlarca eski asker, ABD Savunma Bakanlığından Amerikan ordusundaki cinsel taciz skandallarının hesabının sorulmasını istedi

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Arlington’daki Pentagon metro istasyonu önünde toplanan onlarca eski asker, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Amerikan ordusundaki cinsel taciz skandallarının hesabının sorulmasını istedi.

Asker Kadın Eylem Ağı (SWAN) olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun düzenlediği protestoda açıklama yapan SWAN örgütünün başkanı Lydia Watts, ABD ordusundaki taciz olaylarının sadece yüzde 4'ünün yargıya intikal ettiğini ifade etti.

Kısa açıklamalar ve cinsel taciz iddiaları için yargılamanın kolaylaştırılmasını talep eden protestocular daha sonra olaysız dağılırken Pentagon’dan da protestoya destek açıklamasının gelmesi dikkati çekti.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Hiç kimse askerlik hizmetinin bir parçası olarak cinsel tacize katlanmak zorunda bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

Bakanlığın protestocuların talebini desteklediğini kaydeden Manning, Pentagon’un bu konuda çaba gösterdiğini ve askerlere tacize maruz kalmaları durumunda bunu gerekli birimlere rapor etmesini istediklerini belirtti.

Protestocuların arasında eski Savunma Bakanı Leon Panetta’nın özel yardımcısı Monica Medina da bulunurken Pentagon'ın basın sözcüsü Dana W. White da protestoya destek olmak için grubun yanına gittiği görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #pentagon #cinsel taciz #abd
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