Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözcü Patrick Ryder, basın toplantısında gazetecilerin Suriye'ye ilişkin sorularını cevapladı.

Suriye'nin bazı bölgelerindeki PKK/YPG terör unsuru grupların yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna ve bunun ABD güçlerine bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Ryder, "Suriye'deki durumun şu anda kırılgan olduğunu kabul ediyoruz. ABD güçleri, yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de Esad rejimi sonrasıyla ilgili olarak SDG ile yakın şekilde çalışıyor ve bu bizim odak noktamız olmaya devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Ryder, Suriye'nin iç siyasetine değinmeyeceğini vurgulayarak, "SDG adına veya yerel halkın ne söyleyip söylemeyeceği konusunda konuşmayacağım." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLETİŞİM HATLARINI AÇIK TUTMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bir gazetecinin, terör örgütü DEAŞ konusunda ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile niye birlikte çalışmadığı sorusuna ise Ryder, "Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve Suriye'deki durum ve DEAŞ gibi bölgesel güvenlik çıkarlarıyla ilgili olarak iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Ryder, ABD'nin bölgedeki pozisyonu veya DEAŞ'ı yenme misyonuna nasıl yaklaştığı konusunda duyuracak herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "DEAŞ ve SDG ile ilgili zorluklar konusunda Türk mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle görüşüyoruz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmamasında bölgedeki herkesin çıkarı olduğunu kaydeden Ryder, bu konuda PKK/YPG unsurlarının "önemli bir ortak olmaya devam ettiğini" savundu.

Ryder, Türkiye'nin sınırına yakın Aynularab (Kobani) bölgesinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarının diğer taraflarla ateşkes görüşmeleri yapmasına ilişkin ABD'nin tutumuyla ilgili bir soru üzerine de sadece bu konudaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.