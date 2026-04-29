Pentagon'dan itiraf: "Saldırganlığın maliyeti 25 milyar dolar"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a yönelik sürdürülen savaşın mali portresini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Pentagon Sayman Vekili Jules Hurst tarafından Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne sunulan rapor, Washington’un bölgedeki saldırganlığının Amerikan hazinesine maliyetini gözler önüne serdi.

ASKERİ HARCAMALAR VE GİZLENEN HASARLAR

Sunulan verilere göre, iki ayı aşan süreçte harcanan 25 milyar doların ana kalemini yoğun mühimmat kullanımı ve operasyonel giderler oluşturuyor. Savunma uzmanları, bölgedeki Amerikan askeri üslerinin ve teçhizatının kamuoyuna açıklanandan çok daha ağır hasar aldığını, bu gizlenen yıkımın milyarlarca dolarlık ek onarım maliyeti doğuracağını öngörüyor. Savaşın sadece ilk altı gününde 11,3 milyar dolar tüketen Pentagon’un, Kongre’den acil ek bütçe talep etmesi bekleniyor.

ENERJİ KRİZİ VE EKONOMİDEKİ ÇÖKÜŞ

Washington’un Hürmüz Boğazı üzerinde kurmaya çalıştığı hukuksuz ablaka, küresel akaryakıt fiyatlarını tetikleyerek sivil ekonomiyi felç etti. Donald Trump, yükselen enerji maliyetlerinin Amerikalı tüketiciler üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek için enerji sektörü temsilcileriyle bir araya gelse de, bölgedeki gerilim çözümden uzak bir noktada seyrediyor.

YASAL SINIR VE SİYASİ SIKIŞMIŞLIK

ABD yasalarına göre, askeri güç kullanımının 60 günlük süreyi aşması, Kongre onayını zorunlu kılıyor. Bu durum, Trump yönetiminin bölgedeki işgalci varlığını yasal ve siyasi bir çıkmaza sürüklüyor. Müzakerelerin tıkanması ve artan maliyetler, Washington’un Batı Asya’daki tahakküm arayışının faturasını hem ekonomik hem de hukuki düzeyde ağırlaştırıyor.