Pentagon Suriye'de terör ordusu kurmaktan vazgeçmedi. Pentagon Sözcüsü Galloway, PKK/PYD'den oluşan 30 bin kişilik terör ordusu için "ABD işbirliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor" dedi.

Amerika Türkiye'nin Afrin harekatında üst üste başarı kazanması iyice telaşa düştü. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak için Türk ordusu kararlılıkla ilerlerken Amerika'da yine çok tartışılacak bir itiraf geldi.



Pantagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Suriye'de 30 bin kişilik terör ordusu kurma planının hala gündemde olduğunu söyledi.



Galloway eleştirilere karşı ise "ABD işbirliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor" yanıtını verdi. Galloway, "ABD işbirliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor, bunun nedeni daha önce DEAŞ’tan temizlenen alanları korumak. DEAŞ’la mücadele evrildikçe, örgütün Suriye ve Irak’ta yeniden ortaya çıkmasına mani olmak için yeni yollar aramamız doğal. Bu güç tamamen iç istikrar amacı taşıyor. Amaç kaçan DEAŞ’lıların Suriye dışına çıkmasına engel olmak" dedi



Galloway, Habertürk'ten Nalan Koçak'ın sorularını yanıtladı. Galloway'e “Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi?” diye soruldu. Galloway, "Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz" dedi



Afrin harekatı ile ilgili endişeli olduklarını söyleyen Pentagon sözcüsü, “Kuzeybatı Suriye’deki durum nedeniyle endişeliyiz. Tüm tarafları DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Ayrıca PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye herhangi bir saldırısını da kabul etmeyeceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr