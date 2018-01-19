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Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap

"Tek bir adım tipik olarak kaos veya çöküşe neden olmaz. Biz müttefikimiz Türkiye ile düzenli temas halindeyiz"

Pentagon’dan sosyal medyadaki Afrin yorumlarına cevap















Kaynak: AA
Etiketler; #abd #afrin #deaş #pyd/pkk
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