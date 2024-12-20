Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısıyla ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de bulunan ABD asker sayısıyla ilgili açıklama yaptı. Pentagon, bölgedeki ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısıyla ilgili açıklama
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Suriye'deki ABD askeri sayısıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptı.

Pentagon, Suriye’de bulunan ABD asker sayısının, uzun zamandır açıklanan 900 rakamı yerine yaklaşık 2 bin olduğunu öğrendiklerini duyurdu.

Ryder, “Bugün öğrendim ki, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor ve bana açıklandığı kadarıyla bu ek kuvvetler, görev gereksinimlerini karşılamak için konuşlandırılan geçici rotasyon kuvvetleri olarak değerlendiriliyor, çekirdek sayı 900 ABD askeri daha uzun vadeli konuşlandırma için bulunuyor.” dedi.

Son haftalarda Suriye üzerine önemli bir ilgi olması nedeniyle ABD asker sayısı bilgisine baktıklarını ve edinilen yeni bilgiyi güncellemek istediklerini öne süren Ryder, ayrıca bu yaklaşık 2 bin ABD askerinin Esad yönetiminin devrilmesinden önce orada konuşlandığını savundu.

Ryder, Suriye’deki kuvvet artışının ABD'nin DEAŞ'e karşı operasyonlarını güçlendirmek için geçici olarak orada bulundurduğunu iddia ederek, Irak’taki ABD askeri sayısının güncel olup olmadığı yönündeki bir soruya ise “Bu konuda size geri döneyim.” diye cevap verdi.

ABD, uzun süredir Suriye'de bulunan asker sayısını 900 olarak açıklıyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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