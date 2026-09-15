Pentagon'un kasası eriyor! İran operasyonları ABD'ye milyarlarca dolara mal oldu

CBO, İran'a karşı şubat ayı sonunda başlatılan ve "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan harekatın faturasını dört ana başlık altında masaya yatırdı: operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar. Kurumun yayımladığı rapora göre, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyeti 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara dayandı.

Bu tutarın büyük bölümünün, tüketilen mühimmatın yerine yenisinin konulması, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı raporda ayrıntılı biçimde ortaya kondu.

ÇATIŞMA UZARSA FATURA DA BÜYÜYECEK

Rapor, mevcut tablonun kalıcı olmayabileceğine de dikkat çekiyor. Çatışmaların sürmesi durumunda maliyetlerin daha da tırmanacağı belirtilirken, şiddet düzeyine bağlı olarak her ek ayın Pentagon'a 2 ila 3 milyar dolar arasında yeni bir yük getireceği hesaplandı. Gerilimin tırmanması halinde ise bu aylık rakamın daha yükseğe çıkabileceği ifade edildi.

CBO'nun raporunda öne çıkan başlıklardan biri de Pentagon'un en büyük fırsat maliyetinin harcanan hava savunma füzeleri olduğu tespiti oldu. Azalan stokların ABD'nin envanterini önümüzdeki birkaç yıl boyunca zayıf bırakacağı aktarılırken, bu açığın özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliğine sahip ülkelerle yaşanabilecek olası krizlerde ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği kaydedildi.

Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz'deki sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel çapta yukarı çektiğine işaret edildi. Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde de baskı oluşturduğu belirtilen raporda, 2027'nin ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi enflasyonunun önceki tahminlerin 0,5 puan, çekirdek PCE enflasyonunun ise 0,3 puan üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Çatışmadan kaynaklanan bu yüksek enflasyon oranlarının, Hazine tahvil faizlerini de yukarı çektiği raporda yer alan bir diğer bulgu oldu.

NET MALİYET HENÜZ BELİRSİZ

Diplomatik girişimler ve dış yardımlar gibi olası ek maliyetlerin ise çatışmanın nasıl sonuçlanacağına bağlı olduğu vurgulanan raporda, bu belirsizlik nedeniyle söz konusu kalemler için net bir hesaplama yapılamadığı belirtildi.