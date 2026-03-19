Perinçek'ten Riyad bildirisine tepki: İran sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Riyad’da Türkiye’nin de imzacı olduğu ve İran’ın savunma hakkını hedef alan bildiriye sert tepki gösterdi. Perinçek, “ABD’ye üs veriyorsunuz. İran, Filistin, Yemen ne yapacak? Sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?” dedi

Riyad’da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülke bir araya gelerek ABD-İsrail saldırılarını değil İran’ın kendini savunma hakkını hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da altına imzasını attığı bildiriye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten tepki geldi. Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

'RİYAD’DA MÜSLÜMANLARI KATLEDEN ABD VE İSRAİL’LE BAYRAMLAŞANLARI KINIYORUZ'

İran savaşıyor, Lübnan, Hizbullah savaşıyor, Filistin savaşıyor, Yemen savaşıyor, İslam ülkeleri emperyalizme ve siyonizme karşı savaşıyor. Siz neredesiniz?

Düşmana üs veriyorsunuz, benzin veriyorsunuz, para veriyorsunuz. Bu Müslümanlık mı? Ramazan Bayramı’na böyle mi gireceksiniz? ABD ve İsrail katilleriyle mi bayramlaşacaksınız?

Bayram tebriğinizi savaşan Müslüman ülkelere değil, onlara füze yollayan, Müslümanları katledenlere mi yapacaksınız?

ABD’ye üs veriyorsunuz. İran, Filistin, Yemen ne yapacak? Sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?

ABD’ye doğalgaz, enerji veriyorsunuz. Üslerinizden İran’a füzeler gönderiyorsunuz. Müslümanlar ne yapacak? Sizin verdiğiniz füzelerin altında kurbanlık koyun gibi yatmalarını mı bekliyorsunuz?

İran, Müslüman ülkelere saldırmıyor, ABD üslerini ve onlara yataklık eden merkezleri hedef alıyor.

Bu bildiriye imza atan Türkiye, Çanakkale Savaşında şehit olanların, İstiklal Savaşında şehit olanların, teröre karşı 40 yıldır can veren Mehmetçiğin, Polisin Türkiyesi değil. Her konuşmanın başında şehitlerimize rahmet okuyorsunuz ama onları şehit eden ABD-İsrail cephesinden yazılan bildiriye imza atıyorsunuz.

Nerede kaldı Gazze ile dayanışma? Riyad’da toplananlar, Gazzelilere, Filistinlilere, bütün insanlığa sorsun bakalım, bu bildiriye ne yanıt alacaklar.

Trump ve Netanyahu’yla kader birliği yapanlar, onların sonlarını paylaşır. Herhalde Müslümanları katledenlere Allah cennet vadetmiyor."

'İran sizin verdiğiniz üslerin önünde selam mı duracak?'
