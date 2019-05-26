Peru'da 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde depremmeydana geldiğini açıkladı. Kurum kısa bir süre sonra depremin büyüklüğünü 8 olarak güncelledi.



Depremin, Moyobamba kasabasının yaklaşık 180 km doğusunda ve yaklaşık 105 km derinlikte olduğunu belirtildi.





Ayrıntılar gelecek...

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