ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde depremmeydana geldiğini açıkladı. Kurum kısa bir süre sonra depremin büyüklüğünü 8 olarak güncelledi.Kaynak: AA
Depremin, Moyobamba kasabasının yaklaşık 180 km doğusunda ve yaklaşık 105 km derinlikte olduğunu belirtildi.
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