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Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olayda ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde depremmeydana geldiğini açıkladı. Kurum kısa bir süre sonra depremin büyüklüğünü 8 olarak güncelledi.

Depremin, Moyobamba kasabasının yaklaşık 180 km doğusunda ve yaklaşık 105 km derinlikte olduğunu belirtildi.


Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: AA
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