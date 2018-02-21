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Peru'da otobüs uçurumdan yuvarlandı! Onlarca ölü...

Peru'da Pan-Amerikan karayolunda bir otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu en az 30 kişi öldü.

Peru'da otobüs uçurumdan yuvarlandı! Onlarca ölü...

BBC'nin haberine göre, bir yolcu otobüsünün, Arequipa kentindeki Ocano  köprüsü yakınlarında uçurumdan yuvarlanması sonucu 30'dan fazla kişi hayatını  kaybetti.
 
Arequipa sivil savunma yetkilisi Jacqueline Choque, "RPP News"e  yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan "17 ya da 18" kişinin hastaneye  kaldırıldığını söyledi.

Chala kasabasından Arequipa kentine gitmekte olan otobüste kayıtlı 45  yolcu olduğu ancak otobüsün yoldan daha fazla yolcu almış olabileceği belirtildi.
 
Yerel medyadaki haberlerde, otobüsün düştüğü yüksekliğin 80-200 metre  arası olduğu kaydedildi.
 
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #peru #Pan-Amerikan #RPP News #Jacqueline Choque #Arequipa
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