Büyüklüğü 7,1'e düşürülen depremden sonra verilen tsunami uyarısı kaldırıldı

Peru'da meydana gelen şiddetli depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.



Arequipa Valisi Yamila Orosio, Twitter hesabında, kerpiçten evlerin yıkıldığı depremde en az bir kişinin öldüğünü, elektrik kesintilerinin meydana geldiğini paylaştı.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Acari'nin 42 kilometre güneybatısı olan depremin büyüklüğünü 7,3'ten 7,1'e düşürürken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi depremden sonra verilen tsunami uyarısını kaldırdı.



Şiddetli depremin ardından Peru ve Şili'de "bazı sahiller için tehlikeli tsunami dalgalarının öngörüldüğü" duyurulmuştu.