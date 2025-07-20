Peş peşe depremler: Rusya 10 dakikada iki kez sallandı!

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 10 dakika arayla 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Bölgeden ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı bildirilmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Peş peşe depremler: Rusya 10 dakikada iki kez sallandı!
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Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası, 20 Temmuz sabah saatlerinde iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremler sırasıyla 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde kaydedildi.

İlk sarsıntı yerel saatle 09.49’da, ikinci sarsıntı ise yalnızca 18 dakika sonra 10.07’de meydana geldi.

USGS, 7.4 büyüklüğündeki ilk depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin yaklaşık 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki ikinci depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda kaydedildiğini bildirdi.

Her iki depremin de deniz açıklarında gerçekleştiği ve sarsıntıların yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremlerle ilgili yapılan ilk açıklamalarda, şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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