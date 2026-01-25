Peş peşe sivil ölümleri bardağı taşırdı: ABD’de hükümet kapanma eşiğinde

ABD’de federal hükümet, Minnesota’da yaşanan ölümcül ICE müdahalesinin ardından kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Minneapolis’te düzenlenen bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin vurularak hayatını kaybetmesi, Kongre’deki bütçe görüşmelerini kilitledi.

Olayın ardından Senato Demokratları, İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) finanse eden bütçe paketine destek vermeyeceklerini açıkladı. Gerekli oy sayısına ulaşılamaması halinde, federal hükümetin cuma günü itibarıyla resmen kapanabileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2026’da Minneapolis’te düzenlenen protestolar sırasında ICE ve Sınır Devriyesi unsurlarının müdahalesi sonucu Alex Pretti’nin vurularak hayatını kaybetmesi, siyasi dengeleri altüst etti. Görüntülerde Pretti’nin yerdeyken birden fazla federal ajan tarafından çevrelendiği, fiziksel müdahaleye maruz kaldığı ve ardından vurularak öldüğü görülmüştü.

Minnesota Valisi Tim Walz, olayı “bir başka korkunç silahlı müdahale” olarak nitelendirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, yaşanan olayın ardından Demokratların DHS bütçesine karşı tavır aldığını duyurdu. Schumer yaptığı açıklamada,

“Minnesota’da olanlar korkunç ve hiçbir Amerikan şehrinde kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Schumer, DHS finansmanı içeren bir bütçe paketine Demokratların destek vermeyeceğini açıkça dile getirdi.

SENATO’DA ZAMAN DARALIYOR

Kongre takvimine göre federal hükümetin kapanmasını önlemek için kalan süre oldukça sınırlı. İlk Senato usul oylamasının Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Ancak Temsilciler Meclisi’nin tatilde olması, olası değişikliklerin hızla geçirilmesini zorlaştırıyor.

Uzlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin bazı birimlerinin faaliyetlerini durdurması, binlerce federal çalışanın ücretsiz izne çıkarılması ve kamu hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

“ICE FİNANSMANI ENGELLENMELİ” ÇAĞRISI

Demokrat Kongre üyeleri, olayın ardından ICE’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Senato Demokratları bu hafta ICE’nin finansmanını engellemelidir. Bunu durdurabiliriz ve durdurmalıyız.”

SENATO’DA OY TABLOSU KRİTİK

Bütçenin geçmesi için Senato’da en az 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlar ve onlarla hareket eden bağımsız senatörler toplamda 47 oya sahip.

Minnesota’daki olay sonrası:

Hawaii Senatörü Brian Schatz, Virginia Senatörü Mark Warner DHS finansmanına karşı oy kullanacaklarını açıkladı.

Schatz, kararını şu sözlerle duyurdu:

“ICE’nin hesap verebilirliğini sağlamak için daha fazla denetim mekanizması kurulana kadar DHS’ye fon sağlanmasına karşıyım.”

BEYAZ SARAY: BU CİDDİ BİR SORUN

Beyaz Saray kaynakları, krizin yönetim katına da yansıdığını belirtti. Trump’a yakın bir danışman, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Hiçbir Demokrat, İç Güvenlik Bakanlığı’nın finansmanını bu haliyle oylayamaz. Bu ciddi bir sorun.”