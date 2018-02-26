Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’deki gelişmelerden endişe duyduklarını ve Doğu Guta’da teröristlerin sivil halkı rehine aldığını söyledi

Rus haber ajansı RIA Novosti’de yer alan habere göre Peskov, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki gelişmelerin Rusya, Fransa ve Almanya liderleri tarafından ele alındığını hatırlatarak, ”Suriye’deki gelişmeler hakikaten görüşüldü. Bu gelişmelerden çok endişeliyiz. Bildiğiniz üzere Doğu Guta’daki teröristler çatışmalara son vermeden sivil halkı rehin aldı" derken, bu gelişmenin durumun gerginliğini artıracağına işaret etti.



Peskov ayrıca, ”Bunun yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığının Doğu Guta’ya kaçan teröristlerin provokasyon olarak kimyasal silah kullanabileceğine ilişkin açıklamasına dikkatinizi çekmek isterim. Dolayısıyla Doğu Guta’da durum çok gergin kalıyor” dedi.



ROGOZİN: RUSYA KARŞITI YAPTIRIMLAR KALICI OLARAK UYGULANDI

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımların kalıcı olarak uygulandığını söyledi.



Rogozin “Kommersant” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ulusal kimliğinin yeniden canlanması ülkenin fiziksel güçlerinin hızla artmasına neden olacak. Bu hiçbir zaman batının hoşuna gitmedi. Yaptırımlar bizim güçlenmemize düşmanımızın tepkisiydi. Bunlar biz güçsüzleştiğimizde kaldırılacaklar. İşte bu yüzden bizim için yaptırımlar Rusya’nın ulusal karakterini gösterme şansı” dedi.



Bu kısıtlamaların zorluklar çıkardığını, fakat hükümetin gerekli önlemler aldığını söyleyen Rogozin şöyle devam etti: “Biz çalışmadan durmuyoruz. Yaptırım karşıtı merkez kuruldu ve bunun hedefi askeri sevkiyatların sürelerinde gecikmeye neden olmamak.”