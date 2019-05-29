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Peskov: S-400'ler zamanında teslim edilecek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da S-400'lerin teslimatı hakkında konuştu. Rus sözcü S-400'lerin teslimatıyla ilgili bir gecikme olmadığının altını çizdi.

Peskov: S-400'ler zamanında teslim edilecek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400'ler hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Peskov, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı için "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil" dedi.

Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Son olarak Akar, Rusya ile anlaşmanın sonuçlandığını, S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gönderildiğini ifade etmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Dimitriy Peskov #kazakistan #milli savunma bakanı #hulusi akar
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