Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yeni silahlarının ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlaline bir cevap olduğunu ve bu silahlarla yeni bir silah yarışına girmek istemediklerini söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, ABD’nin füze savunma sistemleri konuşlandırmasına karşılık, Rusya’nın stratejik eşitliği korumaya yönelik adımlar atmak zorunda kaldığını belirtti.



Peskov, "Devlet başkanımızın dünkü konuşmasında söylediği gibi… Bu tüm dünyada istikrar ve barış için gerekli olan stratejik eşitliğin garantisi. Rusya yeni bir silah yarışına girmeye hazırlanmıyor. Putin, dikkat ettiyseniz bundan 2003-2005 yılları arasında da söz etmişti. Rusya ABD’nin planlarına ve füze sistemi konuşlandırmasına simetrik yanıt vermeyecek" dedi.



Rusya’nın yanıtının ‘asimetrik’ olacağına dikkat çeken Peskov, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yani her türlü füze savunma sisteminin üstesinden gelecek ve geliştirip üretmesi kıyaslanamaz derecede ucuz olacak sistemlerle asimetrik yanıt veriyoruz.”



'SİLAHLARIMIZ RUSYA’YA SALDIRI PLANI OLMAYAN KİMSEYİ TEHDİT ETMİYOR'



Peskov, kimseye saldırma planlarının olmadığını ve Putin’in açıkladığı yeni silahların Rusya’ya saldırma planı olmayan kimse için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.



Peskov, Rusya’nın silahlarıyla uluslararası hiçbir anlaşmayı ihlal ettiğini ve anlaşmalara sadık kalmaya devam edeceğini ifade etti.



'PUTİN’İN SÖZLERİ RUSYA’NIN İŞBİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'



Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında gelişim mesajları verdiğini belirten Peskov, konuşmada ayrıca Rusya’nın teknolojik gelişmeler için başka ülkelerle işbirliğine açık olduğu vurgusunun yapıldığını da kaydetti./Sputnik