Petrokimya kazan kazan imkanı veriyor

Tebriz Petrokimya Araştırma ve Teknoloji Merkezi Müdürü Dr. Haydar Rencber, Ankara ile Tahran arasında olası iş birliklerine dair Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı.

Kiş Adası'nda düzenlenen 7. İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Fuarı’na katılan Rencber, Türkiye'ye petrokimya ürünleri ihracatının birçok avantajı olduğuna dikkat çekti.

İran ve Türkiye'nin petrokimya alanındaki işbirliğinin kesinlikle her iki taraf için de iyi sonuçlara yol açacağını belirten Rencber, “Tebriz Petrokimya'nın Türkiye'ye yakınlığı ve nakliye maliyetlerinin düşük olması, Türk tarafıyla yapılan ticareti hem onlar hem de bizim için daha karlı kılmaktadır. Şu anda iki ülke arasındaki petrokimya ticareti önünde bazı yasal düzenlemeler açısından engeller bulunduğunu unutmamalıyız. Umarım saygıdeğer hükümetimiz bu engellerin kaldırılması için gerekli yardımları sağlar. Çünkü bu yasal engellerin ortadan kalkmasıyla, Türkiye'ye petrokimya maddeleri ihracatında çok olumlu gelişmeler yaşanacaktır.” dedi.

Türk tarafının özellikle polietilen ürünleri, dayanıklı ve standad polistirenler ile Tebriz ABS'sinden faydalanabileceğini vurgulayan Rencber, “Bugün Irak bölgesinde petrokimya maddeleri ihracatımızı Türkiye'ye kıyasla çok daha yüksek hacimlerde gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki ticaret kurallarının kolaylaştırılmasıyla Türkiye'ye olan ihracatımızın da artacağı yönünde umutluyuz. Bu yıl Tebriz Petrokimya tesislerinde çok iyi işlere imza atıldı. Bunlar arasında beş yeni tip ürünün üretilerek ürün portföyüne eklenmesi ve müşterilerimiz tarafından beğeniyle karşılanması yer alıyor. Tebriz Petrokimya'daki ana stratejimiz, sürdürülebilir üretim kapasitesini artırmak ve değer zincirini tamamlamaktır. Her zaman ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

