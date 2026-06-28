Petrol devine ait helikopter düştü! 14 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco'ya ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Petrol devine ait helikopter düştü! 14 kişi hayatını kaybetti
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Yetkililer tarafından olayın ardından yapılan resmi açıklamalarda, sabahın ilk saatlerinde düşen hava aracının Saudi Aramco firmasının envanterinde bulunduğu teyit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kaza alanında yaptığı ilk tespitlere göre araçta bulunan yolculardan hayatta kalan olmadı.

Yetkililer, kazada ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu bildirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından devlet haber ajansı üzerinden geçilen bilgilendirmede, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı. Enkaz bölgesindeki çalışmalar ve incelemeler sürerken, kazanın kaynağını tespit etmek amacıyla başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Kazanın yaşandığı Ras Tanura kenti, enerji sektörü açısından stratejik bir öneme sahip. Orta Doğu'nun en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapan bu bölgedeki tesisler de yine helikopterin sahibi olan ulusal şirket Saudi Aramco tarafından işletiliyor.

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