Petrol tankerine saldırı iddiası sonrası İran’dan ilk açıklama: “Saldırı iddiaları tamamen asılsız”

İran’ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya Tahran'ın karıştığı yönündeki suçlamalara yanıt verildi. Diplomatik temsilcilik üzerinden kamuoyuna duyurulan metinde, "İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'YE GÖNDERME VE KOORDİNASYON ŞARTI

Büyükelçiliğin açıklamasında, bölgedeki mevcut duruma da dikkat çekildi. ABD'nin eylemleri sebebiyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güvenlik koşullarının değiştiği vurgulanırken, bu güzergahı kullanan gemilerin belirlenen kurallara uyması gerektiği hatırlatıldı. Bölgeden geçiş yapan gemilerin İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, aksi takdirde yaşanabilecek olumsuz olaylardan doğacak sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olacağı kaydedildi.

Olayın geçmişine bakıldığında, 4 Mayıs tarihinde Güney Kore'ye ait "HMM Namu" adlı kargo gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında bir cisimle vurulduğu açıklanmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, stratejik öneme sahip boğazı kontrol eden İran'ın saldırının arkasındaki güç olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.