Pezeşkiyan: “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleriyle “topyekun savaş” halinde olduklarını belirterek, bu durumun Irak savaşı döneminden daha karmaşık ve zor olduğunu söyledi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Pezeşkiyan: “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
Yayınlanma:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney’in resmi internet sitesinde yayımlanan röportajda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran’ın “yıkılmasından yana” olduğunu öne sürerek, “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor” dedi.

Pezeşkiyan, Irak savaşı döneminde durumun daha belirgin olduğunu, tarafların füze atışlarıyla konumlandığını ve hedeflerin belli olduğunu kaydetti. Ancak bugün İran’ın “her yandan kuşatıldığını ve baskı altında tutulduğunu” savunan Pezeşkiyan, “Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar” diye konuştu.

İSRAİK BİZİ PARÇALAYABİLECEĞİNİ SANDI

İsrail’in İran iç yapısının zayıf olduğu yönündeki propagandasına da değinen Cumhurbaşkanı, ülkesinin savaş sırasında teslim olmayacağına vurgu yaptı. Pezeşkiyan, “İsrail bizi parçalayabileceği hayaliyle saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ordunun mevcut durumunun, İsrail’in önceki saldırı dönemine göre daha güçlü olduğunu ileri sürerek, “Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar” dedi.

BİR YANDAN YAPTIRIMLAR DİĞER YANDAN SAVAŞ

Mevcut ekonomik zorluklara da değinen Pezeşkiyan, petrol satış gelirlerinin düştüğünü belirtti.

“Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz. Yani 25 dolar daha ucuza satıyoruz. Bir yandan yaptırımlar diğer yandan savaş ülkemizin gelirlerini düşürdü” diye konuştu. Bu koşullara rağmen yaklaşık 2,5 milyar doların bozdurularak gıda kartlarına yansıtılmasına karar verildiğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran’ın kültürel, ilmi ve iktisadi olarak komşularıyla iyi ilişkiler kurduğunu ifade ederek, “Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler içindeyiz. Yolları yeniden düzenliyoruz ve kuzey-güney, doğu-batı hattındaki koridorlar için gerekli kaynaklar ayrıldı. Önümüzdeki yıl ulaşım konusunda daha fazla çalışacağız” dedi.

Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak!Pazar günü kar esareti başlıyor... Meteoroloji’den 20 il için turuncu alarm: 20 santimetreyi aşacak!Yurt
İlk iki arasındaki fark 150 milyon! 2025’in en çok kazanan futbolcuları açıklandıİlk iki arasındaki fark 150 milyon! 2025’in en çok kazanan futbolcuları açıklandıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mesud Pezeşkiyan iran
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
“ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz”
20 ilimizde yoğun kar yağışı bekleniyor...
4 şüphelinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
"Günümüzün Süleyman’ı Recep Tayyip Erdoğan''
Çalışmalar Mart ayında başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
14 ilde göçmen kaçakçılarına darbe
Konya'da zehir tacirlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti 250 bin TL'yi 32 gün vadeye koyan ne kazanıyor? Bankaların güncel getirileri dikkat çekti
Altın piyasasında hafta sonu rakamları Altın piyasasında hafta sonu rakamları
Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı
10 yıllık hasret bitiyor mu? Meteoroloji İstanbul'un yılbaşı raporunu yayınladı 10 yıllık hasret bitiyor mu? Meteoroloji İstanbul'un yılbaşı raporunu yayınladı
Türkiye'ye kar geliyor! Türkiye'ye kar geliyor!