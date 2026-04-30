Pezeşkiyan: ABD ve İsrail yine müzakere sürecinde saldırabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçmiş müzakere süreçlerinde maruz kaldıkları ABD ve İsrail saldırılarını hatırlatarak, benzer bir provokasyonun tekrarlanma riskine dikkat çekti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve ikili iş birliği konuları ele alındı. Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İran’ın krizlerin çözümü noktasında her zaman diplomasiyi öncelediğini ancak müzakere süreçlerinin saldırılarla gölgelendiğini ifade etti.

DİPLOMASİ VE SALDIRGANLIK KISKACI

Pezeşkiyan, Tahran’ın sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgularken, geçmişte yaşanan tecrübelerin Washington ve Tel Aviv’e yönelik güveni bitirdiğini şu sözlerle dile getirdi:

"İran, sorumluluk bilinci çerçevesinde, ihtilafları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çabasını her zaman gündeminde tutmuştur. Ancak müzakereler sırasında ABD ve İsrail iki kez İran'a saldırdı. Böyle bir girişimin tekrarlanma ihtimali var."

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu saldırıların ülke içinde ABD’ye olan güvenin tamamen yok olmasına sebebiyet verdiğini özellikle vurguladı.

KÜRESEL GÜVENLİK VE GÜVEN ZEMİNİ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, bölgedeki gerilimin artmasının dünya güvenliği ve ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinden duyduğu endişeyi paylaştı. İhtilafların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini umut ettiğini belirten Lukaşenko, karşılıklı güven tesis edilmeden kalıcı bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını ifade ederek taraflar arasında güven oluşturma çabalarının önemine değindi.

Görüşmenin sonunda her iki lider, ikili ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirerek ortak çıkarlar çerçevesinde iş birliğinin genişletilmesi ve istişarelerin güçlendirilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldı.

