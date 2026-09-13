Pezeşkiyan: Arap ülkeleri yarın Umman'da Hürmüz güzergahı için anlaşacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Zirvesi sırasında India Today'e röportaj verdi. Pezeşkiyan röportajda bölgesel güvenlikten nükleer müzakerelere, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinden BRICS'in küresel ekonomideki rolüne kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Rusya ve Çin başta olmak üzere komşu ülkelerle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi. Ancak bölgedeki ABD askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olduklarının altını çizdi. Savaşı İran'ın başlatmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, bölge ülkelerini barış ve güvenliğin sağlanması için iş birliğine davet etti.

"BRICS, ABD'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KOYMAYA YARDIMCI OLABİLECEK"

Ekonomik gündeme de değinen Pezeşkiyan, BRICS'in üyelerin bağımsız ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini geliştirmesine imkan tanıyarak ABD'nin tek taraflı politikalarına ve yaptırımlarına karşı koymaya yardımcı olabileceğini ifade etti. Yeni Kalkınma Bankası'nın ortak yatırımları destekleyebileceğini belirten Pezeşkiyan, bu sayede ülkelerin ABD ekonomisine ve dolara olan bağımlılığının azalabileceğini söyledi. Pezeşkiyan'a göre BRICS, daha bağımsız ve çok kutuplu bir sistemin oluşmasına katkı sunmalı.

Röportajda nükleer program tartışmalarına da yer veren Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti. Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı kaldığını ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakereye açık olduğunu vurguladı. İran'ın savaş istemediğini ancak yaptırımlar ya da askeri baskı karşısında geri adım atmayacağını da sözlerine ekledi.

HÜRMÜZ'DE SON DURUM

Hürmüz Boğazı, deniz taşımacılığı ve enerji arzına ilişkin sorulara da yanıt veren Pezeşkiyan, İran'ın daha önce Umman ile görüşmeler yürüttüğünü ve belirli bir seyir çerçevesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı. Bölgedeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın Umman'da bir araya gelerek Hürmüz güzergahı konusunda anlaşmaya varacağını aktaran Pezeşkiyan, ulaşılacak düzenlemenin uluslararası denizcilik kuruluşuna bildirileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı bu noktada şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede, ABD saldırganlığını ve haksız saldırılarını durdurduğu sürece güzergah uluslararası hukuk çerçevesinde açık olacak."

Pezeşkiyan sözlerini, İran'ın bölgesel güvenliği korumak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla komşu ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu belirterek tamamladı.