Pezeşkiyan: "Çıkarlar garanti altına alınmadan süreç tamamlanmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile süregelen savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü kararın, "İran halkının güvenliği ve ulusal çıkarlarının mutlak surette garanti altına alınmasına" bağlı olduğunu açıkladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut çatışma ortamının sonlandırılmasına dair Tahran’ın pozisyonunu netleştirdi.

Pezeşkiyan, verilecek kararların temel parametresinin halkın güvenliği olduğunu belirterek; ordunun sergilediği direnç ile toplumsal birliğin, krizin aşılmasındaki en kritik unsurlar olduğunu vurguladı.

ULUSAL BİRLİK VE KAMUOYU DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, özellikle akşam saatlerinde düzenlenen ve yönetime destek amacı taşıyan kitlesel gösterilere dikkat çekti. Bu eylemlerin stratejik bir değer taşıdığını ifade eden Pezeşkiyan, şu değerlendirmede bulundu:

"Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk buluşmaları, yönetimin savunma politikalarına olan desteğin somut bir göstergesidir."

Pezeşkiyan'a göre İran’ın sergilediği bu duruş, bölgedeki "özgür insanlara" ilham kaynağı olma niteliği taşıyor.

Ulusal birliğin, askeri dirençle birleşerek ülkenin içinde bulunduğu baskı döneminden çıkış biletini oluşturduğu kaydetti.

