Pezeşkiyan: "Deniz ablukası askeri operasyonların devamıdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasını bağımsızlık bedeli ödeyen bir halka karşı yürütülen askeri operasyonların parçası olarak tanımlayarak, bu süreci "tahammül edilemez" bir zulüm olarak niteledi

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin deniz ablukası stratejisine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, dünya kamuoyunun İran’ın tarihsel hoşgörüsüne ve barışçıl tutumuna tanıklık ettiğini vurgularken, mevcut baskı politikalarının askeri bir mahiyet taşıdığını ifade etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin denizlerdeki kuşatma girişimini şu sözlerle değerlendirdi:

"Deniz ablukası adı altında yapılan şey, yalnızca bağımsızlığının bedelini ödeyen bir halka karşı sürdürülen askeri operasyonların devamıdır. Bu zalimane yaklaşımın devam etmesi tahammül edilemez."

EKONOMİK KUŞATMA VE DENİZ TİCARETİ

İran’ın dış dünya ile kurduğu ekonomik bağların merkezinde deniz yollarının bulunması, ablukanın etkisini daha kritik hale getirmektedir:

Deniz Yolu Bağımlılığı: On yıllardır süren ağır yaptırımlara rağmen İran, uluslararası ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ını deniz yolları üzerinden gerçekleştirmektedir.

Sosyo-Ekonomik Tahribat: ABD ve İsrail’in saldırılarını takip eden süreçte ülkede enflasyon ve işsizlik oranları yükselirken, ekonomik zorluklar nedeniyle pek çok iş yerinin faaliyetlerine son verdiği bildirilmektedir.

ABLUKA SÜRECİNE GİDEN TAKVİM

Bölgedeki gerilimi tırmandıran askeri ve diplomatik gelişmeler şu kronolojiyle seyretmiştir:

  • 28 Şubat: ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirildi.
  • 2 Mart: İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara tepki olarak Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattığını duyurdu.
  • Trump'ın Kararı: Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin sonuçsuz kalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka sürecini başlatacaklarını ilan etti.
  • 13 Nisan: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş-çıkış yapan tüm gemileri kapsayan deniz ablukasının fiilen başlatıldığını açıkladı.
Mesud Pezeşkiyan Hürmüz Boğazı ABD İran donald trump
