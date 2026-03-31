Pezeşkiyan: "İran ulusal çıkarlarından taviz vermeyecek"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut askeri ve siyasi tablonun, ABD ile Siyonist Rejim'in İran'a yönelik yürüttüğü düşmanca ve saldırgan politikaların doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti. Bölgedeki güvenlik krizinin bu iki aktörün müdahaleleriyle tırmandığını belirten Pezeşkiyan, durumun normale dönmesi için tek çözüm yolunun "saldırgan saldırıların derhal durdurulması" olduğunu kaydetti.

BARIŞ İÇİN MUTLAK GARANTİ ŞARTI

İran’ın tarihsel olarak hiçbir zaman gerginlik veya savaş arayışında olmadığını hatırlatan Pezeşkiyan, Tahran’ın çatışmayı sona erdirme noktasındaki iradesini belirli şartlara bağladı. Savaşın sona ermesi için saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası düzeyde geçerli ve somut garantiler başta olmak üzere, gerekli tüm koşullara riayet edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, İran’ın bu süreçte ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğinin altını çizdi.