Pezeşkiyan: "İran ulusal çıkarlarından taviz vermeyecek"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin asıl failini işaret ederek bölgedeki kaostan ABD ve Siyonist Rejim’i sorumlu olduğunu ifade etti.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut askeri ve siyasi tablonun, ABD ile Siyonist Rejim'in İran'a yönelik yürüttüğü düşmanca ve saldırgan politikaların doğrudan bir sonucu olduğunu ifade etti. Bölgedeki güvenlik krizinin bu iki aktörün müdahaleleriyle tırmandığını belirten Pezeşkiyan, durumun normale dönmesi için tek çözüm yolunun "saldırgan saldırıların derhal durdurulması" olduğunu kaydetti.

BARIŞ İÇİN MUTLAK GARANTİ ŞARTI

İran’ın tarihsel olarak hiçbir zaman gerginlik veya savaş arayışında olmadığını hatırlatan Pezeşkiyan, Tahran’ın çatışmayı sona erdirme noktasındaki iradesini belirli şartlara bağladı. Savaşın sona ermesi için saldırıların tekrarlanmayacağına dair uluslararası düzeyde geçerli ve somut garantiler başta olmak üzere, gerekli tüm koşullara riayet edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, İran’ın bu süreçte ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

İmamoğlu'nun "kadın Cumhurbaşkanı" çıkışı CHP'de adaylık kaosunu derinleştirdiİmamoğlu'nun "kadın Cumhurbaşkanı" çıkışı CHP'de adaylık kaosunu derinleştirdiGündem
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte 500 bin TL'lik kredinin banka banka geri ödemesi...Ekonomi
Ankara merkezli 8 ilde 'bozuk et' ve fiyat manipülasyonu operasyonu: 31 gözaltıAnkara merkezli 8 ilde 'bozuk et' ve fiyat manipülasyonu operasyonu: 31 gözaltıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Mesud Pezeşkiyan hürmüz boğazı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
''Türkiye NATO tuzağına sürüklenemez''
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Jandarmadan zehir tacirlerine dev baskın!
İstanbul'da sağanak yağış bilançosu
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı
Açık alan yapılanmasına eş zamanlı operasyon
Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Filistinlileri hedef alan idam yasası kabul edildi
"Cehennemden kimse evine geri dönmez."
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı?
Kilosu 292 liradan satıldı! İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler... Kilosu 292 liradan satıldı! İşte Şubat ayında en çok yediğimiz o ürünler...