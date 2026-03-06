Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Netanyahu’nun İran halkına "özgürlük", ABD'ye "nükleer tehdit" ve kendi kitlesine İranlılar için "yok edilmesi gereken düşman" anlamına gelen "Amalika" dediği zıt söylemlerini tek karede birleştirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedef kitlesine göre kılıktan kılığa giren söylemlerini "üç kare" ile özetledi. Pezeşkiyan, Netanyahu'nun zıt söylemleri için "Muhatabın coğrafyasına göre aldatmaca!” dedi:

"Üç karede Netanyahu:

İranlılara “özgürlük”ten bahsediyor.
Amerikalılara İran'ın "nükleer tehdidi" konusunda uyarıda bulunuyor.
Siyonist dinleyicilerine İranlıları "Amalekler" olarak adlandırıyor.

Muhatabın coğrafi konumuna dayalı aldatmaca!"

AMALİKA NE DEMEK?

Netanyahu’nun açıklamalarında yer alan "Amalika" (Amalek) ifadesi, Tevrat'ta geçen ve İsrailoğulları'nın "ezeli düşmanı" olarak tanımlanan kavmi simgeliyor. Netanyahu bu ifadeyi dindar-milliyetçi tabana yönelik konuşmalarında kullanırken, İran halkına hitaben yaptığı paylaşımlarda "özgürlük” kılıfını kullanıyor.

Pezeşkiyan, bu farklı mesajların aynı anda kullanılmasını "muhatabın coğrafyasına göre aldatmaca" olarak nitelendirdi.

