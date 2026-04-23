Pezeşkiyan: Sertlik yanlıları ya da ılımlı yok, hepimiz İranlıyız

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Vaşington tarafından körüklenen "iç çekişme" söylemlerini psikolojik bir operasyon olarak niteledi. İran’da yapay siyasi etiketlerin bir karşılığı olmadığını belirten Pezeşkiyan, "İran’da sertlik yanlısı ya da ılımlı yoktur. Hepimiz İranlı ve devrimciyiz," ifadeleriyle ulusal kimliğin ve devlet stratejisinin tek parça olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı, millet ile devletin sarsılmaz bir bütünlük içinde, ülke liderliğinin talimatlarına bağlı kalarak her türlü saldırgan girişimi pişman edecek güçte olduğunu bildirdi.

TRUMP’IN İDDİALARI VE TAHRAN’DAN REAKSİYON

ABD Başkanı Donald Trump, paylaşımlarında İran içerisinde "sertlik yanlıları" ve "ılımlılar" arasında bir liderlik savaşı yaşandığını ve Tahran'ın stratejik bir kafa karışıklığı içinde olduğunu öne sürmüştü. Pezeşkiyan bu iddiaları; "Tek Tanrı, tek millet, tek lider ve tek yol" vurgusuyla yanıtlayarak, İran’ın zafer yolunda herhangi bir tereddüt yaşamadığını ifade etti. Trump’ın provokatif söylemleri, İran siyasi elitleri tarafından gerçeklikten kopuk bir algı yönetimi olarak değerlendirildi.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN ORTAK DURUŞ

Pezeşkiyan’ın birlik mesajı, İran devlet yapısının diğer temel direkleri tarafından da eş zamanlı olarak sahiplenildi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, aynı ifadelerle sosyal medya üzerinden destek vererek, yürütme, yasama ve yargı arasındaki uyumu teyit etti. Bu koordineli açıklama, dış baskılara karşı İran’ın kurumsal reflekslerinin ve hiyerarşik bağlılığının tam kapasiteyle devrede olduğunu bir kez daha kanıtladı.