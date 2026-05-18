Pezeşkiyan: "Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD tarafından sunulan ateşkes teklifine ilişkin sessizliğini devlet televizyonunda bozdu. Çatışma sürecini sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Pezeşkiyan’ın açıklamaları Tahran’ın geri adım atmayacağını kanıtlar nitelikteydi.

"GERİ ADIM ATMAYA NİYETİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington’dan gelen talepler karşısında taviz verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Müzakerelerin onur ekseninde yürütüldüğünü belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok"

TAHRAN'IN 14 MADDELİK YENİ PLANI

Pezeşkiyan'ın sert mesajlarının ardından İran basınında diplomatik sürecin perde arkasına dair bilgiler paylaşıldı. Habere göre Tahran, karşı hamle olarak 14 maddeden oluşan bir teklif metni hazırladı.

Söz konusu metnin, bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesi ve taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin tesis edilmesine odaklandığı bildirildi. ABD’nin bu yeni plana nasıl bir yanıt vereceği ise uluslararası kamuoyunda merak konusu.