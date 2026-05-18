Pezeşkiyan: "Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"

"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz" diyen Pezeşkiyan, müzakere masasındaki kararlılığını vurgularken İran basını 14 maddelik yeni bir teklifin hazırlandığını duyurdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Pezeşkiyan: "Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Yayınlanma: Güncellenme:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD tarafından sunulan ateşkes teklifine ilişkin sessizliğini devlet televizyonunda bozdu. Çatışma sürecini sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Pezeşkiyan’ın açıklamaları Tahran’ın geri adım atmayacağını kanıtlar nitelikteydi.

"GERİ ADIM ATMAYA NİYETİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Washington’dan gelen talepler karşısında taviz verilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Müzakerelerin onur ekseninde yürütüldüğünü belirten Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir güce boyun eğmeyeceğiz ve ülkemizin onurunu kimsenin rahatlığı için feda etmeyeceğiz. Onurla müzakereler yürütüyoruz ve geri adım atmaya niyetimiz yok"

TAHRAN'IN 14 MADDELİK YENİ PLANI

Pezeşkiyan'ın sert mesajlarının ardından İran basınında diplomatik sürecin perde arkasına dair bilgiler paylaşıldı. Habere göre Tahran, karşı hamle olarak 14 maddeden oluşan bir teklif metni hazırladı.

Söz konusu metnin, bölgedeki düşmanlıkların sona erdirilmesi ve taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin tesis edilmesine odaklandığı bildirildi. ABD’nin bu yeni plana nasıl bir yanıt vereceği ise uluslararası kamuoyunda merak konusu.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 18 Mayıs verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 18 Mayıs verilerini paylaştıYurt
Sel ve taşkın riskine karşı o ilçede eğitime 3 günlük ara verildiSel ve taşkın riskine karşı o ilçede eğitime 3 günlük ara verildiGündem
Ürgüp’te 10 yıllık sır perdesi kalktı: Katil en yakınlarından çıktı!Ürgüp’te 10 yıllık sır perdesi kalktı: Katil en yakınlarından çıktı!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

abd iran Mesud Pezeşkiyan
Günün Manşetleri
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
"Yeni bir korsanlık eylemidir"
Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!