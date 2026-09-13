Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert tepki: "İran teslim olmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin İran'a yönelik askeri politikalarını eleştirdi. Açıklamasında Washington yönetimine doğrudan sorular yönelten Pezeşkiyan, ABD'nin sivil hedefleri değil askeri güçleri muhatap alması gerektiğini savundu.

"NEDEN SİVİL ALTYAPIYA SAVAŞ AÇIYORLAR?"

Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eğer Amerikalılar savaşçıysa, bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar? Eğer insanlarsa, neden insanların suya, gıdaya ve ilaca erişimini engelliyorlar?"

"İRAN TESLİM OLMAYACAK"

Açıklamasının devamında ABD'nin İran halkını zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini vurgulayan Pezeşkiyan, sözlerini "İran teslim olmayacak" diyerek tamamladı.