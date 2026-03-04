Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerinin liderlerine mesaj

"Amerikan-Siyonist askeri saldırısı, kendimizi savunmaktan başka bir yol bırakmadı."

Toygu Ökçün
Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerinin liderlerine mesaj


Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Değerli dost ve komşu ülkelerin başkanları, sizin yardımınızla ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı, kendimizi savunmaktan başka bir yol bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve hâlâ bölgenin huzurunun bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran Mesud Pezeşkiyan
