Pezeşkiyan'dan bölge ülkelerinin liderlerine mesaj

Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Değerli dost ve komşu ülkelerin başkanları, sizin yardımınızla ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı, kendimizi savunmaktan başka bir yol bırakmadı. Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve hâlâ bölgenin huzurunun bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi.