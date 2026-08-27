Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine birlik çağrısı: "Hiçbir toprak başka bir Müslüman ülkeye karşı kullanılmamalı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin komşu devletlerle ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine birlik çağrısı: "Hiçbir toprak başka bir Müslüman ülkeye karşı kullanılmamalı"
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen 40. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasında farklılıklara rağmen Müslüman ülkelerin birlik olması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü saldırganlığı kınayarak bu saldırganlığa karşı azami güç ve kararlılıkla dimdik durduklarını söyledi.

"HİÇBİR MÜSLÜMAN ÜLKE TOPRAĞI BAŞKASINA KARŞI KULLANILMAMALI"

Hiçbir Müslüman ülkenin güvenliğini komşusunun güvensizliği üzerine inşa etmemesi, hiçbir Müslüman ülke topraklarının da başka bir Müslüman ülkeye karşı kullanılmaması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülkede 2 milyardan fazla Müslümanın yaşadığına dikkat çekti. Bu ülkelerin geniş enerji kaynaklarına, stratejik ticaret yollarına, büyük pazarlara, genç nüfusa ve önemli bilimsel ve teknolojik kapasitelere sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, buna rağmen ortak ekonomik gücün ve Müslümanlar arası ticaretin potansiyelin altında kaldığını söyledi. Pezeşkiyan, asıl sorunun bu dağınık yeteneklerin ortak bir irade ve güce dönüştürülememesi olduğunu vurguladı.

"İRAN KOMŞULARIYLA ORTAK GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ KURMAYA HAZIR"

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa değinen Pezeşkiyan, İran'ın savaşı başlatan taraf olmadığını ve askeri saldırganlığa karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu ifade etti. İran'ı savunmanın komşu veya Müslüman ülkelere karşı bir düşmanlık anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Hiçbir İslam ülkesi başka bir İslam ülkesine karşı saldırganlık platformu olmamalıdır" dedi.

İran'ın komşularıyla ortak güvenlik düzenlemeleri kurmaya hazır olduğunu belirten Pezeşkiyan, İran'ın Filistin'e verdiği desteğin mezhepsel bir bağlılıktan ziyade ezilenleri savunma meselesi olduğunu bir kez daha yineledi.

Pezeşkiyan konuşmasında ayrıca Müslüman ülkeler arasında karşılıklı güvenlik ve saldırmazlık paktı kurulmasını, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde arabuluculuk ve çatışmayı önleme amacıyla kalıcı bir mekanizma oluşturulmasını ve daha geniş kapsamlı ekonomik, bilimsel ve teknolojik iş birliği geliştirilmesini önerdi.

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