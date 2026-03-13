Pezeşkiyan’dan Kudüs Günü yürüyüşü mesajı: Omuz omuza vererek ölümü alaya aldınız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kudüs Günü yürüyüşlerine katılan İran halkına hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajında halkın meydanlardaki varlığını “birlik, bilinç ve cesaretin göstergesi” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, İran milletinin zulme boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Pezeşkiyan’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bismillahirrahmanirrahim

Aziz ve Yiğit İran Milleti,

Kudüs Günü yürüyüşündeki parlak, bilinçli ve birlik sağlayıcı varlığınız, insani, İslami, vatani ve milli değerlere karşı bağlılık ve sorumluluğun tam bir tezahürüydü. Siz büyük insanlar, ülkenin dört bir yanındaki sokaklarda milyonlarca kişilik ve cesur varlığınızla, zamanın habislerinin şerrine ve vahşetine karşı mücadeleye yeni bir anlam ve görünüm kazandırdınız ve İran milletinin özgürlükçülük, bağımsızlık ve zulme boyun eğmeme bayrağını tarihin doruklarına bir kez daha diktiniz.

OMUZ OMUZA VEREREK ÖLÜMÜ ALAYA ALDINIZ

Siz yiğit insanlar, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden, korkusuzca, hunhar düşmanların tehdit ve saldırı bombardımanı altında omuz omuza vererek ölümü alaya aldınız ve unutulmaz bir cesaretle sokaklara çıkarak, dünyayı destansı varlığınız karşısında hayranlık ve saygıya mecbur bıraktınız.

Ben, bu eşsiz milletin onurlu varlığına minnettarım ve Kadir-i Mutlak Allah'tan, İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ve ülkenin Yüce Liderliği gölgesinde her bir yüce şahsınızın artan onurunu ve yüceliğini niyaz ediyorum. Sonsuz selamlarım, siz büyük milletin tertemiz canlarına ve bilinçli kalplerine olsun.

Büyük ve Yiğit Millet,

Her ne kadar İslam Devrimi'nin hakim ve bilge Lideri Ayetullahüluzma İmam Hamaney'in şehadet acısı hepimizin kalbinde diri ve taze olsa da, İmam Humeyni ve büyük şehit Liderimiz Hamaney'in İran milletinin önüne açtığı nurlu yola uymanın devamı, İslam Devrimi'nin üçüncü Lideri'ni desteklemek ve ona itaat etmekle olacaktır. İslam Devrimi'nin Yüce Lideri'nin mesajı, tıpkı kendisinden önceki salih atalarının yol gösterici beyanları gibi, bu kader anında ülkenin gelecekteki yolunu aydınlatmış ve belirlemiştir. Onun bu mesajına ve talimatlarına dikkat etmek, ülkedeki tüm yetkililerin rehberi olacak ve Yüce Liderliğin ileri görüşlülüğüne, tarih yazan İran milletinin desteğine dayanarak, bu krizden çıkmak mümkün, gerçekleştirilebilir ve hatta kolay olacaktır.

KENDİMİ LİDERLİK TALİMATLARINA TAM İTAAT ETMEKLE YÜKÜMLÜ GÖRÜYORUM

İran milletinin seçilmişi ve Cumhurbaşkanı olarak, dini, yasal ve ulusal kriterlere göre kendimi Liderlik talimatlarına tam itaat etmekle yükümlü görüyorum. Ülke yönetimi ve uluslararası ilişkilerde, Liderlik ile koordine edilmeyen hiçbir politika hükümet tarafından gündeme getirilip takip edilmeyecektir. Bu itaat ve uyma, ulusal birliğin ilke ve temellerinden biri olmuştur ve On Dördüncü Hükümet'in (Pezeşkiyan Hükümeti) temel hareket noktası olmaya devam edecektir.

Bugün hükümetin en önemli kaygısı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her yönüyle savunma için gerekli hazırlıkları yapmasının yanı sıra, halkın işlerini düzene koymaktır ve tüm güçlerin bu kaygılara layıkıyla cevap vermek için birlikte hareket etmesi, dayanışması ve katılımı şarttır. İslam Devrimi'nin Yüce Lideri'nin desteği de hükümet için büyük bir sermayedir ve ülkeyi yönetmenin ağır yükü, onun desteğini gerektirmektedir. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti de, halkın ve Yüce Liderliğin desteği gibi temel bir sermayeye dayanarak, Allah'ın lütfuyla sorunları yoldan kaldırabilecek, görevlerini yerine getirmede ve büyük İran milletine hizmet etmede başarılı olacaktır.”