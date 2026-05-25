Pink Floyd’un saksafoncusu Dick Parry hayatını kaybetti

Milyonlarca insanın hafızasına kazınan melodilerin mimarı olan Parry'nin ölüm haberi, müzik dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Dick Parry’nin vefatını, Pink Floyd’un dünyaca ünlü gitaristi ve Parry'nin 17 yaşından beri yol arkadaşı olan David Gilmour, geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Gilmour, dostuna veda ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Dick Parry bu sabah hayatını kaybetti. On yedi yaşımdan beri, Pink Floyd da dahil olmak üzere, Dick’in saksafon çaldığı gruplarda birlikte müzik yaptım. Onun tarzı ve tonu, saksafon çalışını benzersiz kılıyor. Milyonlarca insanın bildiği, muazzam güzellikte ayırt edici bir imza bu. ‘Shine On You Crazy Diamond’, ‘Wish You Were Here’, ‘Us and Them’ ve ‘Money’ gibi şarkıların çok önemli bir parçası."

Efsanevi Bir Kariyer: En Büyük Başyapıtlarda Onun İmzası Vardı

Dick Parry, müzik tarihinin en çok satan ve en başarılı albümleri arasında yer alan "The Dark Side of the Moon" (1973) ve "Wish You Were Here" (1975) albümlerindeki en popüler şarkıların saksafon kayıtlarını gerçekleştirdi. İngiliz müzisyen, yıllar sonra grubun "The Division Bell" (1994) albümünde de stüdyoya girdi.

Sahnede ise Pink Floyd ile adeta bütünleşen Parry; 1973-1977 yılları arasında, ardından 1994 turnesinde ve son olarak grubun tarihindeki son birlikteliği olan 2005 yılındaki simgesel Live 8 performansında turne kadrosunda yer aldı. Efsanevi saksafoncu, Pink Floyd'un yanı sıra bir diğer rock devi The Who ile de turnelere çıktı ve 2000'li yılların başında David Gilmour'un solo projelerine destek verdi. Başarılı müzisyen; Rory Gallagher, Bloodstone, John Entwistle, J.J. Jackson ve Bonzo Dog Doo-Dah Band gibi dev isimlerin albüm künyelerinde de yer aldı.

Yıllar Sonra Gelen Telefon: "Üç Cümle Çaldı ve İşi Bitirdi"

David Gilmour, Ultimate Classic Rock'ta yayımlanan eski bir röportajında, uzun yıllar kopuk kaldıktan sonra Parry ile 1994 yılında yeniden nasıl bağ kurduklarını ve bu temasın "Wearing the Inside Out" parçasının doğuşuna nasıl vesile olduğunu şu çarpıcı sözlerle anlatmıştı:

"İlginçtir, Noel’de Dick’ten bir kart aldım. Yıllardır görmemiştim ve saksafonu tamamen bırakmıştı. Sanırım işsizdi, Cambridge yakınlarında bir köyde yaşıyordu ve hiçbir şey yapmıyordu. Ona turneye çıkıp çıkamayacağını görmek için bir deneme yapmak isteyip istemediğini sordum; hâlâ o dokunuşa sahip mi diye bakacaktık. Bana, hiç olmadığı kadar iyi çaldığını düşündüğünü söyledi. Ben de onu küçük bir deneme yapmak için tekneye getirdim. Üç kadar cümle çaldı ve Bob (Ezrin) ile ben, ‘Harika, hâlâ onda iş var. Boş ver bu seçme işini’ dedik. ... Bam! O tona sahipti. Fantastikti. Anında tanınıyordu."