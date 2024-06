Pink Floyd'un vokalisti Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı

Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz.” dedi.

Waters, “Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim” diye konuştu.